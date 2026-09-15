Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Brasserie Granvelle Rue de la Préfecture Besançon
samedi 3 octobre 2026 · Rue de la Préfecture · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Brasserie Granvelle
Rue de la Préfecture Brasserie Granvelle Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-03
Marie Peres – flORes
Dans cette série, Marie Peres explore les possibilités de la photographie argentique en travaillant le mouvement et en intégrant la feuille d’or comme matière. Le cliché devient alors la matrice d’un objet hybride, où les textures se transforment et où la lumière vient recomposer l’image.
Une approche sensible qui questionne la photographie dans sa relation à la matière, à la lumière et à la transformation. .
Rue de la Préfecture Brasserie Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Brasserie Granvelle
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Brasserie Granvelle Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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