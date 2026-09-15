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AGENDA · Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Brasserie Granvelle Rue de la Préfecture Besançon

samedi 3 octobre 2026 · Rue de la Préfecture · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Rue de la Préfecture
Adresse
Brasserie Granvelle
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Brasserie Granvelle

Rue de la Préfecture Brasserie Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-03

Marie Peres – flORes

Dans cette série, Marie Peres explore les possibilités de la photographie argentique en travaillant le mouvement et en intégrant la feuille d’or comme matière. Le cliché devient alors la matrice d’un objet hybride, où les textures se transforment et où la lumière vient recomposer l’image.

Une approche sensible qui questionne la photographie dans sa relation à la matière, à la lumière et à la transformation.   .

Rue de la Préfecture Brasserie Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Brasserie Granvelle

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Brasserie Granvelle Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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