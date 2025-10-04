Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel CHU Besançon CHU Besançon Besançon

CHU Besançon 3 Boulevard Alexander Fleming Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-04

Cette année encore, les bénévoles de l’association Grain de Pixel vous invitent à découvrir la photographie contemporaine à travers une programmation riche et variée. Au total, 14 lieux de Besançon et des environs accueillent des expositions uniques, mettant en lumière le travail d’artistes venus d’horizons différents. Au Kursaal, plongez dans l’univers singulier de 27 photographes. Chaque exposition est une invitation à explorer de nouveaux regards, des écritures visuelles audacieuses et des sensibilités multiples.

Au CHU de Besançon retrouvez

– Shifting Baseline

– Nicolas Dey

– Olivier Skler .

CHU Besançon 3 Boulevard Alexander Fleming Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

