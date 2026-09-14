Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – CHU Besançon CHU Besançon Besançon
samedi 3 octobre 2026 · CHU Besançon · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – CHU Besançon
CHU Besançon 3 Boulevard Alexander Fleming Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-03
Exposition collective – Michèle Binhas, Ludovic Lanfumey et Raffaello Scolamacchia
Trois regards sensibles sur le paysage et le vivant se rencontrent dans cette exposition collective:
– Michèle Binhas explore les paysages maritimes à la frontière entre rêve et réalité, à travers des jeux de superposition qui traduisent une perception intime du réel.
– Ludovic Lanfumey porte son attention sur les oiseaux et les paysages, dans un parcours qui invite à ralentir et à contempler la beauté du vivant.
– Raffaello Scolamacchia propose une immersion en Sardaigne, au cœur de S’Ortu Mannu, ancien jardin d’oliviers centenaires niché dans les paysages arides du Sulcis-Iglesiente.
Entre mer, paysages, oiseaux et oliviers, l’exposition offre une invitation à la contemplation et à un autre regard sur le monde naturel. .
CHU Besançon 3 Boulevard Alexander Fleming Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – CHU Besançon
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – CHU Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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