Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – CHU Besançon CHU Besançon Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – CHU Besançon

CHU Besançon 3 Boulevard Alexander Fleming Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-03

Exposition collective – Michèle Binhas, Ludovic Lanfumey et Raffaello Scolamacchia

Trois regards sensibles sur le paysage et le vivant se rencontrent dans cette exposition collective:

– Michèle Binhas explore les paysages maritimes à la frontière entre rêve et réalité, à travers des jeux de superposition qui traduisent une perception intime du réel.

– Ludovic Lanfumey porte son attention sur les oiseaux et les paysages, dans un parcours qui invite à ralentir et à contempler la beauté du vivant.

– Raffaello Scolamacchia propose une immersion en Sardaigne, au cœur de S’Ortu Mannu, ancien jardin d’oliviers centenaires niché dans les paysages arides du Sulcis-Iglesiente.

Entre mer, paysages, oiseaux et oliviers, l’exposition offre une invitation à la contemplation et à un autre regard sur le monde naturel. .

CHU Besançon 3 Boulevard Alexander Fleming Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – CHU Besançon

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – CHU Besançon Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON