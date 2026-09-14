Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux

Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux 1 Avenue Ducat Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-03

Daniel Perret – Des Femmes

Depuis plusieurs années, Daniel Perret explore la figure féminine à travers le mouvement, les expressions et les caractères. En associant poses longues et flash, il compose des images originales où le mouvement devient un élément graphique et artistique.

Une démarche photographique en constante évolution, nourrie par les avancées techniques et la recherche de nouvelles façons de représenter les femmes. .

Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux 1 Avenue Ducat Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 82 33 05 festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON