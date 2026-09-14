Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Besançon
samedi 3 octobre 2026 · Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux
Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux 1 Avenue Ducat Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-03
Daniel Perret – Des Femmes
Depuis plusieurs années, Daniel Perret explore la figure féminine à travers le mouvement, les expressions et les caractères. En associant poses longues et flash, il compose des images originales où le mouvement devient un élément graphique et artistique.
Une démarche photographique en constante évolution, nourrie par les avancées techniques et la recherche de nouvelles façons de représenter les femmes. .
Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux 1 Avenue Ducat Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 82 33 05 festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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