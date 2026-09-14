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AGENDA · Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Besançon

samedi 3 octobre 2026 · Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux
Adresse
1 Avenue Ducat
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux

Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux 1 Avenue Ducat Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-03

Daniel Perret – Des Femmes

Depuis plusieurs années, Daniel Perret explore la figure féminine à travers le mouvement, les expressions et les caractères. En associant poses longues et flash, il compose des images originales où le mouvement devient un élément graphique et artistique.

Une démarche photographique en constante évolution, nourrie par les avancées techniques et la recherche de nouvelles façons de représenter les femmes.   .

Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux 1 Avenue Ducat Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 82 33 05  festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Comité de quartier Rosemont Saint Ferjeux Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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