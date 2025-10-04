Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Data music Data music Besançon

Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Data music

Data music 1 Place de Montrapon Besançon Doubs

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-26 12:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Cette année encore, les bénévoles de l’association Grain de Pixel vous invitent à découvrir la photographie contemporaine à travers une programmation riche et variée. Au total, 14 lieux de Besançon et des environs accueillent des expositions uniques, mettant en lumière le travail d’artistes venus d’horizons différents. Au Kursaal, plongez dans l’univers singulier de 27 photographes. Chaque exposition est une invitation à explorer de nouveaux regards, des écritures visuelles audacieuses et des sensibilités multiples.

Vous retrouverez une exposition à Data Music de Patrick Georget « Quadrupèdes et de nous autres bipèdes »

Cette série propose un bestiaire de papier où animaux et silhouettes humaines se déploient dans l’espace urbain. Par des pirouettes graphiques et poétiques, l’ordinaire de la rue se trouve transformé, révélant les liens entre environnement, humanité et monde animal. .

Data music 1 Place de Montrapon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

