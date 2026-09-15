Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Data music Data music Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Data music

Data music 1 Place de Montrapon Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-03

Charlotte Monnier – Los que esperan – Cuba, 2023

À Cuba, Charlotte Monnier témoigne d’un quotidien marqué par les pénuries, l’exode et les incertitudes, entre le poids du passé et l’espoir d’un avenir plus lumineux. À travers ses photographies, elle porte un regard sensible sur celles et ceux qui restent, leur dignité tranquille et leur capacité à résister malgré les difficultés.

Los que esperan met en lumière cette attente, cette lutte silencieuse et cet espoir qui persistent au cœur de l’île. .

Data music 1 Place de Montrapon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Data music

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Data music Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON