Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Habitat jeune les oiseaux Habitat jeune les oiseaux Besançon
samedi 3 octobre 2026 · Habitat jeune les oiseaux · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Habitat jeune les oiseaux
Habitat jeune les oiseaux 48 rue des cras Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-03
André Choteau – Contempler l’invisible
Au cœur des mondes minéral et végétal, André Choteau révèle des formes étranges et des créatures imaginaires qui invitent à porter un autre regard sur la nature. En hiver, le gel et le dégel transforment les paysages et composent un univers presque fantastique, où le réel se mêle à l’imaginaire.
Une série qui invite à observer autrement les détails du vivant et de la matière, à la frontière entre nature et monde onirique. .
Habitat jeune les oiseaux 48 rue des cras Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Habitat jeune les oiseaux
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Habitat jeune les oiseaux Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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