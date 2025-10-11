Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Kursaal Kursaal Besançon

Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Kursaal

Kursaal 2 place du théâtre Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Cette année encore, les bénévoles de l’association Grain de Pixel vous invitent à découvrir la photographie contemporaine à travers une programmation riche et variée. Au total, 14 lieux de Besançon et des environs accueillent des expositions uniques, mettant en lumière le travail d’artistes venus d’horizons différents. Au Kursaal, plongez dans l’univers singulier de 27 photographes. Chaque exposition est une invitation à explorer de nouveaux regards, des écritures visuelles audacieuses et des sensibilités multiples.

– Jack VARLET (invité d’honneur)

– Éric MONVOISIN prix du public 2024

– Annie DORIOZ

– YOUNOBO

– Bruno PATREL

– Carole DENECHAUD

– RÉVELISSIME

– Christian BOISSON

– Florence MONIQUET

– François DUTERME

– Guy DECREUSE

– Jean-François LE MAOUT

– Laurent DIETLIN

– Lionel VALETTE

– Mai-Lan CASANOVA

– Monique POIRRIER

– NH Creative Photo

– Nathalie THEVENY

– Olivier MATTEL

– Pascal SANTENAC

– Patrice GUYON

– Philippe SEBILLOTTE

– Pierrot BOTTEX

– Séverin ROCHET

– Simon GUINOT

– Sylvain ROUVIER

– Thibaut FROEHLY .

Kursaal 2 place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

