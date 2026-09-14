Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – les bains douches Les bains douches Besançon
samedi 3 octobre 2026 · Les bains douches · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – les bains douches
Les bains douches 1 Rue de l’École Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-03
Fabio Piemonte – Encenser l’invisible
À travers Encenser l’invisible, Fabio Piemonte s’intéresse aux différentes manières dont les sociétés font mémoire de leurs disparus. Pendant un an, l’artiste a suivi des rituels funéraires en Asie, observant les gestes, les traditions et les rapports au temps, à la perte et au deuil.
Cette expérience a profondément transformé son regard et sa perception de la lenteur et de la mémoire. L’exposition propose une immersion dans ces rituels, entre intimité, spiritualité et transmission. .
Les bains douches 1 Rue de l’École Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – les bains douches
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – les bains douches Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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