UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – les bains douches Les bains douches Besançon

samedi 3 octobre 2026 · Les bains douches · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Les bains douches
Adresse
1 Rue de l'École
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – les bains douches

Les bains douches 1 Rue de l’École Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-03

Fabio Piemonte – Encenser l’invisible

À travers Encenser l’invisible, Fabio Piemonte s’intéresse aux différentes manières dont les sociétés font mémoire de leurs disparus. Pendant un an, l’artiste a suivi des rituels funéraires en Asie, observant les gestes, les traditions et les rapports au temps, à la perte et au deuil.

Cette expérience a profondément transformé son regard et sa perception de la lenteur et de la mémoire. L’exposition propose une immersion dans ces rituels, entre intimité, spiritualité et transmission.   .

Les bains douches 1 Rue de l’École Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   festival@grain-dpixel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – les bains douches

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – les bains douches Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

À voir aussi à Besançon (Doubs)