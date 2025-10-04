Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Les invités au festin Les invités au festin Besançon

Cette année encore, l’association Grain de Pixel vous invite à explorer la photographie contemporaine à travers une programmation riche et variée. Quatorze lieux de Besançon et des environs accueillent des expositions originales, révélant la diversité des regards d’artistes venus d’horizons multiples. Au Kursaal, découvrez l’univers singulier de 27 photographes, entre écritures visuelles audacieuses et sensibilités uniques.

Découvrez dans l’espace des Invités au Festin 2 photographes

Élodie Jarrier Tournesolation À travers dix photographies mêlant double exposition et flou volontaire, Élodie Jarrier explore l’impact des canicules et sécheresses sur notre perception. Entre visions troublées, éclats incandescents et atmosphères oniriques, Tournesolation transporte le spectateur dans un univers à la fois poétique et déroutant, où la nature et le regard se fondent dans la chaleur estivale.

