Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Mairie de Saône Mairie de Saône Saône

Festival de photographie Contemporaine Grain d'Pixel Mairie de Saône samedi 4 octobre 2025.

Mairie de Saône 26 Rue de la Mairie Saône Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-04

Cette année encore, les bénévoles de l’association Grain de Pixel vous invitent à découvrir la photographie contemporaine à travers une programmation riche et variée. Au total, 14 lieux de Besançon et des environs accueillent des expositions uniques, mettant en lumière le travail d’artistes venus d’horizons différents. Au Kursaal, plongez dans l’univers singulier de 27 photographes. Chaque exposition est une invitation à explorer de nouveaux regards, des écritures visuelles audacieuses et des sensibilités multiples.

A la mairie de Saône, retrouvez

– Anna Bakurova

– Bimpson

– Nina Level .

