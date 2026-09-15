Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison d’architecture de Franche-Comté Maison d’architecture de Franche-Comté Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison d’architecture de Franche-Comté

Maison d’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-01

Club Photo Palente – Architectures de réemploi en Franche-Comté

Dans le cadre du Mois de l’Architecture, en lien avec les Journées nationales de l’Architecture et le Festival Photographie Besançon organisé par Grain d’Pixel, le Club Photo Palente propose un regard sensible et créatif sur l’architecture en Franche-Comté.

Lignes contemporaines, détails urbains, patrimoine ordinaire ou formes insolites : les photographies révèlent la diversité des ouvrages architecturaux du territoire et invitent à redécouvrir des lieux familiers sous un autre angle. .

Maison d’architecture de Franche-Comté 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison d’architecture de Franche-Comté

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison d’architecture de Franche-Comté Besançon a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON