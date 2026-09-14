Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier de Montrapon Maison de quartier de Montrapon et médiathèque Besançon

samedi 3 octobre 2026 · Maison de quartier de Montrapon et médiathèque · Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier de Montrapon

Maison de quartier de Montrapon et médiathèque 1 Place Pierre de Coubertin Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-10-03

Mélanie Wenger – Sugar Moon

Dans les plaines du Texas, Mélanie Wenger explore l’univers singulier des ranchs de chasse exotique, où fascination, violence et enjeux de conservation se côtoient. À travers son regard photographique, Sugar Moon révèle les contradictions d’une Amérique armée, marquée par une culture de la chasse et du marché, jusque dans le rapport au vivant.

Une série qui interroge la place de l’animal, entre fascination, exploitation et marchandisation. .

Maison de quartier de Montrapon et médiathèque 1 Place Pierre de Coubertin Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier de Montrapon

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier de Montrapon Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON