Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte Maison de quartier Grette Butte Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte

Maison de quartier Grette Butte 31B Rue du Général Brulard Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-03

Michelle Adam – Mes petites poubelles

À travers Mes petites poubelles, Michelle Adam pose un regard décalé et poétique sur les déchets végétaux du quotidien. Épluchures, restes et eaux de lavage deviennent matière à observer, photographier et transformer en images surprenantes.

Une série ludique et sensible qui invite à voir autrement ce qui est habituellement destiné à être jeté, en révélant la beauté, le mystère et l’étrangeté du quotidien. .

Maison de quartier Grette Butte 31B Rue du Général Brulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON