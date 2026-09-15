Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte Maison de quartier Grette Butte Besançon
samedi 3 octobre 2026 · Maison de quartier Grette Butte · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte
Maison de quartier Grette Butte 31B Rue du Général Brulard Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-03
Michelle Adam – Mes petites poubelles
À travers Mes petites poubelles, Michelle Adam pose un regard décalé et poétique sur les déchets végétaux du quotidien. Épluchures, restes et eaux de lavage deviennent matière à observer, photographier et transformer en images surprenantes.
Une série ludique et sensible qui invite à voir autrement ce qui est habituellement destiné à être jeté, en révélant la beauté, le mystère et l’étrangeté du quotidien. .
Maison de quartier Grette Butte 31B Rue du Général Brulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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