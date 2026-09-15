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Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte Maison de quartier Grette Butte Besançon

samedi 3 octobre 2026 · Maison de quartier Grette Butte · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
Maison de quartier Grette Butte
Adresse
31B Rue du Général Brulard
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte

Maison de quartier Grette Butte 31B Rue du Général Brulard Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-03

Michelle Adam – Mes petites poubelles

À travers Mes petites poubelles, Michelle Adam pose un regard décalé et poétique sur les déchets végétaux du quotidien. Épluchures, restes et eaux de lavage deviennent matière à observer, photographier et transformer en images surprenantes.

Une série ludique et sensible qui invite à voir autrement ce qui est habituellement destiné à être jeté, en révélant la beauté, le mystère et l’étrangeté du quotidien.   .

Maison de quartier Grette Butte 31B Rue du Général Brulard Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Maison de quartier Grette Butte Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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