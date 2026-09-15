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AGENDA · Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – médiathèque Pierre de Coubertin médiathèque Pierre de Coubertin Besançon

samedi 3 octobre 2026 · médiathèque Pierre de Coubertin · Besançon

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Lieu
médiathèque Pierre de Coubertin
Adresse
Place Pierre de Coubertin
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – médiathèque Pierre de Coubertin

médiathèque Pierre de Coubertin Place Pierre de Coubertin Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25

Date(s) :
2026-10-03

Delphyne Bietry – Présences & absences

À travers cette série en noir et blanc, Delphyne Bietry explore les traces de présence humaine dans les lieux ordinaires. Une chaise vide, une fenêtre habitée ou une silhouette lointaine deviennent les témoins silencieux d’une présence passée ou suggérée.

Une série empreinte de poésie qui invite à observer ces instants suspendus où l’absence raconte, sans mots, notre manière d’habiter le monde.   .

médiathèque Pierre de Coubertin Place Pierre de Coubertin Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – médiathèque Pierre de Coubertin

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – médiathèque Pierre de Coubertin Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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