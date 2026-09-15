Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – médiathèque Pierre de Coubertin médiathèque Pierre de Coubertin Besançon
samedi 3 octobre 2026 · médiathèque Pierre de Coubertin · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – médiathèque Pierre de Coubertin
médiathèque Pierre de Coubertin Place Pierre de Coubertin Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-03
Delphyne Bietry – Présences & absences
À travers cette série en noir et blanc, Delphyne Bietry explore les traces de présence humaine dans les lieux ordinaires. Une chaise vide, une fenêtre habitée ou une silhouette lointaine deviennent les témoins silencieux d’une présence passée ou suggérée.
Une série empreinte de poésie qui invite à observer ces instants suspendus où l’absence raconte, sans mots, notre manière d’habiter le monde. .
médiathèque Pierre de Coubertin Place Pierre de Coubertin Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – médiathèque Pierre de Coubertin
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – médiathèque Pierre de Coubertin Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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