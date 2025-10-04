Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel MJC Palente MJC Palente Besançon

MJC Palente 24 rue des roses Besançon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-25

2025-10-04

Au hall de la MJC Palente, le Club Photo Palente présente son projet annuel, Paysage rural à la manière de Depardon , du 4 au 27 octobre. Inspirés par le regard du grand photographe, les membres ont exploré la formation des espaces naturels, la construction des territoires habités et l’évolution du paysage. Chaque photographe propose sa propre interprétation, entre contraintes, définitions et liberté créative, offrant une vision plurielle et sensible du monde rural. .

MJC Palente 24 rue des roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

