Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente MJC Palente Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente

MJC Palente 24 rue des roses Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-02

Club Photo Palente – Architectures

Les membres du Club Photo Palente proposent une exploration photographique de l’architecture sous toutes ses formes. Entre science, technique et expression artistique, les clichés interrogent la manière dont les édifices sont conçus, construits et réinventés, qu’ils soient utilitaires ou symboliques.

Une exposition qui invite à porter un nouveau regard sur les lignes, les volumes, les matières et les structures qui composent les espaces bâtis. .

MJC Palente 24 rue des roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente Besançon a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON