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AGENDA · Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente MJC Palente Besançon

vendredi 2 octobre 2026 · MJC Palente · Besançon

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
MJC Palente
Adresse
24 rue des roses
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente

MJC Palente 24 rue des roses Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-02

Club Photo Palente – Architectures

Les membres du Club Photo Palente proposent une exploration photographique de l’architecture sous toutes ses formes. Entre science, technique et expression artistique, les clichés interrogent la manière dont les édifices sont conçus, construits et réinventés, qu’ils soient utilitaires ou symboliques.

Une exposition qui invite à porter un nouveau regard sur les lignes, les volumes, les matières et les structures qui composent les espaces bâtis.   .

MJC Palente 24 rue des roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente Besançon a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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