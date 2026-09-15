Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente MJC Palente Besançon
vendredi 2 octobre 2026 · MJC Palente · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente
MJC Palente 24 rue des roses Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-02
Club Photo Palente – Architectures
Les membres du Club Photo Palente proposent une exploration photographique de l’architecture sous toutes ses formes. Entre science, technique et expression artistique, les clichés interrogent la manière dont les édifices sont conçus, construits et réinventés, qu’ils soient utilitaires ou symboliques.
Une exposition qui invite à porter un nouveau regard sur les lignes, les volumes, les matières et les structures qui composent les espaces bâtis. .
MJC Palente 24 rue des roses Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – MJC Palente Besançon a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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