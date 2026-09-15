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AGENDA · Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D Moyse 3D Besançon

lundi 5 octobre 2026 · Moyse 3D · Besançon

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Moyse 3D
Adresse
226C Rue de Dole
Ville
25000 Besançon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D

Moyse 3D 226C Rue de Dole Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-05

MasterClass Grain d’Pixel – L’eau

À travers cette exposition collective, les photographes de Grain d’Pixel portent leur regard sur l’eau, élément essentiel et source d’inspiration. Rivières, lacs, mers, pluie, glace, brume ou reflets se dévoilent au fil des images, chacune capturant un instant, une émotion ou une rencontre singulière avec cet élément.   .

Moyse 3D 226C Rue de Dole Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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