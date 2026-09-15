Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D Moyse 3D Besançon

Informations pratiques

Besançon

Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D

Moyse 3D 226C Rue de Dole Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-05

MasterClass Grain d’Pixel – L’eau

À travers cette exposition collective, les photographes de Grain d’Pixel portent leur regard sur l’eau, élément essentiel et source d’inspiration. Rivières, lacs, mers, pluie, glace, brume ou reflets se dévoilent au fil des images, chacune capturant un instant, une émotion ou une rencontre singulière avec cet élément. .

Moyse 3D 226C Rue de Dole Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D

L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON