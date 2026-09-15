Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D Moyse 3D Besançon
lundi 5 octobre 2026 · Moyse 3D · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D
Moyse 3D 226C Rue de Dole Besançon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-05
MasterClass Grain d’Pixel – L’eau
À travers cette exposition collective, les photographes de Grain d’Pixel portent leur regard sur l’eau, élément essentiel et source d’inspiration. Rivières, lacs, mers, pluie, glace, brume ou reflets se dévoilent au fil des images, chacune capturant un instant, une émotion ou une rencontre singulière avec cet élément. .
Moyse 3D 226C Rue de Dole Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Moyse 3D Besançon a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Le nouveau monde Théâtre Ledoux Besançon 15 septembre 2026
- Ehbam quartet Petit Kursaal Besançon 15 septembre 2026
- Zoo Circus Avenue Arthur Gaulard Besançon 16 septembre 2026
- Visite guidée Vin et dégustations place Marulaz. Besançon 16 septembre 2026
- Apéro-jazz Hugo Diaz Besançon 16 septembre 2026