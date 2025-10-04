Festival de photographie Contemporaine Grain d’Pixel Musée des Maisons Comtoises Rue du Musée Nancray

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-17

2025-10-04

Cette année encore, les bénévoles de l’association Grain de Pixel vous invitent à découvrir la photographie contemporaine à travers une programmation riche et variée. Au total, 14 lieux de Besançon et des environs accueillent des expositions uniques, mettant en lumière le travail d’artistes venus d’horizons différents. Au Kursaal, plongez dans l’univers singulier de 27 photographes. Chaque exposition est une invitation à explorer de nouveaux regards, des écritures visuelles audacieuses et des sensibilités multiples.

Au Musée des Maisons Comtoises, retrouvez

– Jennifer Brachet.

– Loona Sire.

– Muhanad Baas.

– Thomas Piguet .

