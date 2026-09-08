Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Musée des Maisons Comtoises Rue du Musée Nancray
samedi 3 octobre 2026 · Rue du Musée · Nancray
Informations pratiques
Nancray
Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Musée des Maisons Comtoises
Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises Nancray Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-03
Jérôme Chanussot – Chimériques errances
À travers une série de photographies en noir et blanc, Jérôme Chanussot explore un univers où le réel se fragilise pour laisser place à l’inattendu. Dans des autoportraits surréalistes, les objets du quotidien sont détournés, transformés et mis en scène pour créer des situations aussi décalées qu’intrigantes.
Une exposition qui joue avec l’absurde et l’imaginaire, provoquant d’abord un sourire avant de laisser place à la réflexion. .
Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr
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English : Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Musée des Maisons Comtoises
L’événement Festival de photographie Contemporaine – Grain d’Pixel – Musée des Maisons Comtoises Nancray a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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