Festival de photographie Contemporaine Grain d'Pixel Noell Oszvald (invité d'honneur) Galerie de l'ancienne poste Besançon samedi 4 octobre 2025.

Galerie de l'ancienne poste 98 Grande Rue Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04 2025-10-07

Plongez dans l’univers singulier de Noell Oszvald, artiste visuelle hongroise née en 1990, qui fait du noir et blanc son langage intime. Ses photographies, d’une sobriété saisissante, dépouillées de toute couleur superflue, révèlent une force silencieuse et une beauté épurée.

À travers des compositions géométriques d’une précision millimétrée et des formats carrés rigoureusement choisis, l’artiste efface la hiérarchie entre le corps et l’espace, donnant à chaque élément une importance égale. Le visage se dissimule, mais l’émotion, elle, affleure avec intensité mélancolie, solitude, calme fragile… Autant de sentiments universels que Noell Oszvald parvient à cristalliser dans des images d’une rare intensité.

Proches de la photographie conceptuelle, ses œuvres rappellent l’univers de Francesca Woodman, mais se distinguent par une perfection formelle qui agit comme un écrin protecteur à la sensibilité de l’artiste. Chaque cliché devient un autoportrait implicite, une réflexion poétique sur l’être et son rapport au monde.

Cette exposition est une invitation à explorer un univers intérieur à la fois minimaliste et profondément humain, où les contrastes noirs et blancs ouvrent un champ de résonances infinies. .

Galerie de l’ancienne poste 98 Grande Rue Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté festival@grain-dpixel.fr

