Festival de photographie internationale Déclics et Sons

rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-30 10:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31

Ateliers, conférences et rencontre avec les photographes et expositions photos. Voilà ce que vous propose ce festival international !

Exposition photos sur 700 m², plus de 30 photographes à découvrir ateliers, conférences seront au rendez-vous.

Échappez aux tumultes du quotidien et laissez-vous transporter par l’univers captivant de la photographie ! Promenez-vous dans des allées spacieuses, spécialement aménagées pour votre confort, et laissez-vous émerveiller par le talent des photographes et leurs visions uniques du monde.

Une invitation à vous émerveiller devant la beauté de notre patrimoine, la diversité de la nature d’ici et d’ailleurs, et des voyages qui font rêver.

Parrain du Festival Gilles AUROUX Invité d’honneur Benoit CLOUET

Le festival Déclics & Des Sons 2025 est un mariage de sons et d’images. Des sons pour les conférences et animations diverses, des déclics pour une série de superbes clichés réalisés par des photographes talentueux. Ces derniers vous feront découvrir, au fil de votre déambulation dans la salle des fêtes, des univers qui leur sont propres, vous invitant à marcher sur un fil invisible vers les portes du rêve, de l’imaginaire, voire de l’étrange, tout en partant d’une réalité bien concrète.

Pour un instant, vous deviendrez spectateur d’une nature brute et magnifique, dévoilant sa rudesse, ses odeurs, sa faune, sa flore, et sa beauté ineffable sous tous les temps et tous les vents. Vous voyagerez dans des paysages polaires, aquatiques, et bien d’autres contrées lointaines. Vous observerez la vie sous toutes ses formes patrimoine, architecture, cuisine, photographie d’art, etc. Vous découvrirez aussi le travail d’un street photographer et sa vision unique de personnages dans des situations incongrues. Laissez-vous fasciner par les environnements naturels mer, forêts, montagnes et leur influence sur l’humain.

Ces photographes venus de toute la France seront présents pour échanger et expliquer leur passion ainsi que leur démarche artistique. Votre présence en nombre sera le meilleur hommage à leur travail remarquable, et vous repartirez les yeux et le cœur remplis de bonheur. .

rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 97 15 23 terreatous@orange.fr

English :

Workshops, conferences, meetings with photographers and photo exhibitions. That’s what this international festival has to offer!

L’événement Festival de photographie internationale Déclics et Sons Benfeld a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Grand Ried