Festival de Photos Fest’Images: « Rêveries »

rue du village Salle des fêtes de Begoux Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Pour cette 10ème édition, le thème abordé par les photographes sera « Rêveries ».

Parmi les animations qui viendront émailler ces journées, Nelly Blaya interviendra le dimanche matin avec une conférence sur les premiers photographes professionnels du Lot. Photographe depuis de nombreuses années, Nelly Blaya est devenue la photographe officielle du Conseil départemental du Lot. Aujourd’hui en retraite, elle poursuit une activité indépendante.

2 librairies vous accueilleront avec leur expo-vente de livres:

Samedi 27: « La fourmi rouge », librairie de Cahors

Dimanche 28: « Livres, books & company

L’ouverture du festival aura lieu au Grand Palais, avec la projection du film documentaire « Le sel de le terre », qui retrace lavie du photographe Sebastião Salgado.

Fest’images c’est aussi du 27 septembre au 31 octobre.

Photos sur bâche en hommage à Michel Roumégoux

Photos sur bâche de la série du club lotois gagnant du concours et de photos d’autres clubs lotois participants

Photos sur bâche de La Véloterie

2 parcours en grand format et en accès libre de photos sur bâches à Cahors (rue Wilson et Bégoux face à la salle des fêtes) ainsi que des photos au cinéma Grand Palais et sur les cimaises de commerçants locaux (Art&Fact, Calligramme, Forum des Arts, French Coffee Shop, La Fourmi Rouge, Le Forum, L’auberge des Gabares, Mets Saisons, Salon C.Vaurs et Terre Gourmande)

Vendredi 26 septembre:

18h00: Ouverture du festival au cinéma Le Grand Palais, avec « Le Sel de la Terre », un documentaire sur la vie et le travail du photographe Sebastião Salgado récemment disparu, film suivi d’un pot de l’amitié

Samedi 27 septembre:

10h00 18h00: Exposition-vente de la librairie Livres, Books et Company

17h00: Vernissage, place de la Fontaine petite balade commentée suivie d’un apéro sous les étoiles.

Dimanche 28 septembre:

10h00 18h00: Exposition-vente de la librairie la Fourmi Rouge.

10h30: Conférence de Nelly Blaya » Quelques uns des premiers photographes professionnels du Lot, de Girardeau à Lahontaa, 1860-1900 »

14h30: Lecture, par Nelly Blaya, des séries de photos exposées

17h30: Tirage au sort de » Vos photos préférées »

Et durant ces 2 jours

Exposition sur les murs de la salle des fêtes de 120 photos des membres de Clic Images et de l’école de Bégoux sur le thème “ Rêveries ”

Pour la 10ème édition du Festimages “ Bégoux d’antan ”, une exposition de photos d’époque, issues du fond Mailhol (Archives Départementales) et de photos personnelles des habitants de Bégoux

Exposition en mémoire de Michel Roumégoux

Exposition du club occitan lauréat du concours de l’Union régionaleUR09

Diaporama des clubs photo de l’Union régionale 09 (8 départements d’Occitanie), de clubs lotois et de Clic-Images

Jeu pour tous » Passe-Images » animé par Clic Images

Faites faire votre portrait par Joëlle Paoli, Mireille Gervais ou Roger Lacout .

rue du village Salle des fêtes de Begoux Cahors 46000 Lot Occitanie festimage46@gmail.com

English :

For this 10th edition, the theme addressed by the photographers will be « Reveries ».

On Sunday morning, Nelly Blaya will give a talk on the Lot’s first professional photographers. A photographer for many years, Nelly Blaya became the official photographer for the Conseil départemental du Lot. Now retired, she continues to work independently.

2 bookshops will welcome you with their exhibition and sale of books:

Saturday 27: « La fourmi rouge », Cahors bookshop

Sunday 28: « Livres, books & company

The festival will open at the Grand Palais, with a screening of the documentary film « Le sel de le terre », about photographer Sebastião Salgado.

Fest’images also runs from September 27 to October 31.

Photos on canvas in tribute to Michel Roumégoux

Photos on tarpaulin of the winning lotois club series and photos from other participating lotois clubs

Photos on canvas of « La Véloterie

2 large-format, open-access runs of tarpaulin photos in Cahors (rue Wilson and Bégoux opposite the salle des fêtes), as well as photos at the Grand Palais cinema and on the walls of local shops (Art&Fact, Calligramme, Forum des Arts, French Coffee Shop, La Fourmi Rouge, Le Forum, L’auberge des Gabares, Mets Saisons, Salon C.Vaurs and Terre Gourmande)

German :

Ausgabe wird das von den Fotografen behandelte Thema « Träumereien » sein.

Unter anderem wird Nelly Blaya am Sonntagmorgen einen Vortrag über die ersten Berufsfotografen im Lot halten. Nelly Blaya ist seit vielen Jahren Fotografin und wurde zur offiziellen Fotografin des Rates des Departements Lot. Heute ist sie im Ruhestand und betreibt eine freiberufliche Tätigkeit.

zwei Buchhandlungen bieten ihre Bücher zum Verkauf an:

Samstag, 27. Juni: « La fourmi rouge », Buchhandlung in Cahors

Sonntag, 28. Juni: « Livres, books & company

Die Eröffnung des Festivals findet im Grand Palais mit der Vorführung des Dokumentarfilms « Le sel de le terre » statt, der das Leben des Fotografen Sebastião Salgado beschreibt.

Fest’images ist auch vom 27. September bis zum 31. Oktober.

Fotos auf Plane zu Ehren von Michel Roumégoux

Fotos auf der Plane aus der Serie des Gewinnerclubs aus Lothringen und Fotos von anderen teilnehmenden Clubs aus Lothringen

Fotos auf der Plane von « La Véloterie »

2 frei zugängliche großformatige Rundgänge mit Fotos auf Planen in Cahors (rue Wilson und Bégoux gegenüber dem Festsaal) sowie Fotos im Kino Grand Palais und an den Wänden lokaler Geschäftsleute (Art&Fact, Calligramme, Forum des Arts, French Coffee Shop, La Fourmi Rouge, Le Forum, L’auberge des Gabares, Mets Saisons, Salon C.Vaurs und Terre Gourmande)

Italiano :

Per questa decima edizione, il tema dei fotografi sarà « Reveries ».

Nelly Blaya sarà presente domenica mattina per tenere una conferenza sui primi fotografi professionisti del Lot. Fotografa da molti anni, Nelly Blaya è diventata la fotografa ufficiale del Conseil départemental du Lot. Ora è in pensione e continua a lavorare in modo indipendente.

2 librerie vi accoglieranno con le loro fiere del libro:

Sabato 27: « La fourmi rouge », libreria Cahors

Domenica 28: « Livres, books & company »

Il festival si apre al Grand Palais, con la proiezione del film documentario « Le sel de le terre », sul fotografo Sebastião Salgado.

Fest’images si svolge anche dal 27 settembre al 31 ottobre.

Foto su tela in omaggio a Michel Roumégoux

Foto su tela del club Lot vincitore del concorso e foto degli altri club Lot partecipanti

Foto su tela de « La Véloterie

2 esposizioni di foto di grande formato, liberamente accessibili, su teloni a Cahors (rue Wilson e Bégoux di fronte alla Salle des fêtes), nonché foto al cinema Grand Palais e sulle pareti dei negozi locali (Art&Fact, Calligramme, Forum des Arts, French Coffee Shop, La Fourmi Rouge, Le Forum, L’auberge des Gabares, Mets Saisons, Salon C.Vaurs e Terre Gourmande)

Espanol :

En esta 10ª edición, el tema de los fotógrafos será « Reveries » (Ensueños).

El domingo por la mañana, Nelly Blaya ofrecerá una conferencia sobre los primeros fotógrafos profesionales del Lot. Fotógrafa durante muchos años, Nelly Blaya llegó a ser la fotógrafa oficial del Consejo Departamental del Lot. Actualmente jubilada, sigue trabajando de forma independiente.

2 librerías le darán la bienvenida con sus salones del libro:

Sábado 27: « La fourmi rouge », librería de Cahors

Domingo 28: « Livres, books & company

El festival se inaugura en el Grand Palais, con la proyección del documental « Le sel de le terre », sobre el fotógrafo Sebastião Salgado.

Fest’images también se celebra del 27 de septiembre al 31 de octubre.

Fotos sobre lienzo en homenaje a Michel Roumégoux

Fotos sobre lienzo del club de Lot ganador del concurso y fotos de otros clubes de Lot participantes

Fotos sobre lienzo de « La Véloterie

2 tiradas de fotos de gran formato y acceso libre en lonas en Cahors (calle Wilson y Bégoux frente a la sala de fiestas), así como fotos en el cine Grand Palais y en las paredes de los comercios locales (Art&Fact, Calligramme, Forum des Arts, French Coffee Shop, La Fourmi Rouge, Le Forum, L’auberge des Gabares, Mets Saisons, Salon C.Vaurs y Terre Gourmande)

