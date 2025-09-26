Festival de Photos Fest’Images: « Rêveries ». Expositions dans la ville Cahors

Pour cette 10ème édition, le thème abordé par les photographes sera « Rêveries ».

Parmi les animations qui viendront émailler ces journées, Nelly Blaya interviendra le dimanche matin avec une conférence sur les premiers photographes professionnels du Lot

Parmi les animations qui viendront émailler ces journées, Nelly Blaya interviendra le dimanche matin avec une conférence sur les premiers photographes professionnels du Lot. Photographe depuis de nombreuses années, Nelly Blaya est devenue la photographe officielle du Conseil départemental du Lot. Aujourd’hui en retraite, elle poursuit une activité indépendante.

2 librairies vous accueilleront avec leur expo-vente de livres:

Samedi 27: « La fourmi rouge », librairie de Cahors

Dimanche 28: « Livres, books & company

L’ouverture du festival aura lieu au Grand Palais, avec la projection du film documentaire « Le sel de le terre », qui retrace la vie du photographe Sebastião Salgado. .

English :

For this 10th edition, the theme addressed by the photographers will be « Reveries ».

On Sunday morning, Nelly Blaya will give a talk on the Lot’s first professional photographers

German :

Ausgabe wird das von den Fotografen behandelte Thema « Träumereien » sein.

Unter anderem wird Nelly Blaya am Sonntagmorgen einen Vortrag über die ersten Berufsfotografen im Lot halten

Italiano :

Per questa decima edizione, il tema dei fotografi sarà « Reveries ».

Domenica mattina, Nelly Blaya terrà una conferenza sui primi fotografi professionisti del Lotto

Espanol :

Para esta 10ª edición, el tema de los fotógrafos será « Reveries ».

El domingo por la mañana, Nelly Blaya dará una charla sobre los primeros fotógrafos profesionales del Lot

