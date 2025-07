Festival de piano Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet

Festival de piano Théâtre de Verdure Carry-le-Rouet dimanche 10 août 2025.

Festival de piano

Dimanche 10 août 2025 à partir de 18h30. Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-10 18:30:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Dans le cadre du 45ème festival de piano de la Roque d’Anthéron, le Département des Bouches du Rhône offre 10 concerts gratuits, et ce soir vous aurez le plaisir d’écouter, à Carry-le-Rouet, le Trio Havisham au Théâtre de Verdure.

.

Théâtre de Verdure Chemin Du Jas Vieux Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

As part of the 45th La Roque d’Anthéron piano festival, the Département des Bouches du Rhône is offering 10 free concerts, and tonight you’ll have the pleasure of listening to the Havisham Trio at the Théâtre de Verdure in Carry-le-Rouet.

German :

Im Rahmen des 45. Klavierfestivals von La Roque d’Anthéron bietet das Département Bouches du Rhône 10 kostenlose Konzerte an. Heute Abend haben Sie das Vergnügen, in Carry-le-Rouet das Havisham-Trio im Théâtre de Verdure zu hören.

Italiano :

Nell’ambito del 45° festival pianistico La Roque d’Anthéron, il Département des Bouches du Rhône propone 10 concerti gratuiti e questa sera avrete il piacere di ascoltare il Trio Havisham al Théâtre de Verdure di Carry-le-Rouet.

Espanol :

En el marco del 45º festival de piano de La Roque d’Anthéron, el Departamento de Bouches du Rhône ofrece 10 conciertos gratuitos, y esta noche tendrá el placer de escuchar al Trío Havisham en el Théâtre de Verdure de Carry-le-Rouet.

L’événement Festival de piano Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2025-07-17 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet