FESTIVAL DE PIANO DE VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil

Vigoulet-Auzil

FESTIVAL DE PIANO DE VIGOULET-AUZIL

Espace Culturel Persik Avenue du Souleilla Vigoulet-Auzil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

3 soirée

**PROGRAMME FESTIVAL DE PIANO 2026**

**VIGOULET-AUZIL, Espace Persik**

**29, 30 et 31 mai**

**Vendredi 29 mai 20h30**

**GREG AGUILAR**

Le jazz a toujours occupé une place centrale dans la vie de Greg Aguilar. Une vie riche en expériences avec notamment le Centre des Musiques Didier Lockwood en 2003. Les princi-pales formations auxquelles participe Greg Aguilar actuellement: Endless, duo avec le sax-ophoniste David Haudrechy, Offground Tag (quintet mêlant jazz et musiques ac-tuelles), Serenity 4tet (hommage à Stan Getz), Hervé Rousseaux Trio, M’Organ Trio, Esther Nourri Quartet …

Avec son sens de l’humour et du débris-collage, Aguilar incarne le jazz contemporain: mul-tidirectionnel, libre et contrôlé à la fois François-René Simon, Jazzmagazine

Greg Aguilar se produit fréquemment dans de nombreux festivals renommés: Jazz in Marciac, Jazz à Vienne, Jazz sous les Pommiers, Jazz à Luz, Jazz sur son 31… Et Jazz en Comminges en mai 2026 !

**Samedi 30 mai 20h30**

**CLARNA CERNAT ET THIERRY HUILLET**

**Le Petit Prince d’après l’oeuvre d’Antoine de Saint Exupéry**

Clara Cernat est violoniste et altiste, autrice francophone elle passe aisément de l’archet à la plume tout en continuant sa carrière de concertiste internationale. Clara Cernat se produit dans de nombreuses salles et festivals de tout premier ordre: Paris, Bruxelles, Londres, Bar-celone, Séoul, Pékin, Lima …

Compositeur, chef d’orchestre et pianiste Thierry Huillet est lauréat de plusieurs concours internationaux de piano, il est régulièrement invité à jouer avec des orchestres en France et autour du monde: Orchestre National du Capitole de Toulouse, le Korean Chambre Orches-tra, Pori Sinfonietta (Finlande) …

S’il fallait une musique au Petit Prince, voilà qui est fait, aujourd’hui l’œuvre de Saint Ex-upéry accède au langage universel avec la composition musicale de Thierry Huillet Un somptueux écrin pour le texte le plus lu au monde .

**Dimanche 31 mai 16h30**

**BENEDEK HORVATH**

Jeune pianiste hongrois Benedek Horváth a remporté de nombreux concours internationaux, notamment le Prix du Lauréat du Concours Clara Haskil. Il a travaillé avec des maîtres du piano tels Andras Schiff, Dimitri Bashkirov, Menahem Pressler, Zoltan Kocsis…

Soliste avec l’Orchestre symphonique de Bâle, l’Orchestre de chambre de Lausanne, l’Orches-tre symphonique du Monténégro, la Real Filharmonia de Galicia et l’Orchestre symphonique de Szeged, entre autres.

Il se distingue par sa sonorité très typée et sa rythmique puissante, un jeu de piano dy-namique et raffiné.

Benedek Horváth propose un récital autour de compositeurs qui se sont inspirés de la Na-ture:

Jean-Philippe Rameau, François Couperin, Claude Debussy, Leos Janacek, György Kurtàg, Franz Liszt .

Espace Culturel Persik Avenue du Souleilla Vigoulet-Auzil 31320 Haute-Garonne Occitanie

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English :

3 evening

L’événement FESTIVAL DE PIANO DE VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE