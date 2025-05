Festival de Piano : récitals par Jodyline Gallavardin et Antoine Préat – Musée des impressionnismes Giverny Giverny, 31 mai 2025, Giverny.

Billets sur place ou en ligne (tarifs majorés pour frais de gestion)

Le musée accueille deux jeunes talents. Jodyline Gallavardin puis Antoine Préat se succèderont au cours de 2 concerts de 45 min, avec un programme mettant à l’honneur Claude Debussy et Maurice Ravel.

**Programme :**

Jodyline Gallavardin

Claude Debussy – Arabesque n°1

Isaac Albéniz – Azulejos

Déodat de Séverac – Les Naïades et le faune indiscret

Claude Debussy – La Cathédrale Engloutie

Maurice Ravel – La Valse

Antoine Préat

Gabriel Fauré – Romances sans paroles

Jean-Philippe Rameau – L’indifférente

Jean-Philippe Rameau – La Poule

Jean-Philippe Rameau – L’Enharmonique

Frédéric Chopin – Impromptus Op. 29, 36, 51

Claude Debussy – Images (Livre II)

Maurice Ravel – Kaddisch (arr. Siloti)

Lieu : Auditorium du musée des impressionnismes Giverny

Durée : 1h30

Le Festival de Piano :

Afin de fêter la 5e édition du Festival de Piano, le musée des impressionnismes Giverny vous propose un programme exceptionnel les 24-25 mai & 30-31 mai 2025 !

Porté par sa directrice artistique, la pianiste internationale Vanessa Wagner, le festival célèbrera la musique aux côtés de dix artistes d’envergure pendant deux week-ends festifs.

Autour des artistes d’exception que sont Tanguy de Williencourt, le trio Zeliha, Aurélien Pascal et Sélim Mazari, Jodyline Gallavardin, Antoine Préat, Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia, cette 5e édition mettra à l’honneur de jeunes talents, notamment grâce à l’organisation d’une MasterClass de Vanessa Wagner et l’installation d’une scène tremplin dans les jardins du musée.

Le festival donnera une place toute particulière à l’œuvre du compositeur français Maurice Ravel, à l’occasion du 150ème anniversaire de sa naissance.

