Festival de poésie Les Mots à la Bouche – Ile de Versailles Nantes, 17 mai 2025 10:45, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 –

Gratuit : oui En accès libre ou participation à prix libre. Tout public

Un événement désormais incontournable qui réunit artistes, poètes et poétesses amateurices et publics de tous horizons pour un week-end insolite et convivial dans l’écrin en fleurs du parc japonais de l’Île de Versailles.Site du festival : associationobp.wixsite.com/lesmotsalabouche ou : facebook.comÉvènement organisé par Ouvre-Boite Production, en partenariat avec la Cocotte Solidaire.

Ile de Versailles Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://associationobp.wixsite.com/lesmotsalabouche/copie-de-2-%C3%A9dition-2024