FESTIVAL DE POUPET – GIMS – LA CLAIRIERE DU BOIS CHABOT St Laurent Sur Sevre

FESTIVAL DE POUPET – GIMS Début : 2026-07-22 à 18:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL DE POUPET PRÉSENTE : FESTIVAL DE POUPET – GIMSGIMS L’artiste s’impose depuis plus d’une décennie comme une figure majeure de la scène musicale française. Sur les plateformes de streaming Gims faisait partie du top 10 des artistes les plus écoutés en France en 2024. Après une tournée exceptionnelle de plus de 90 dates à guichets fermés qui a marqué 2024 et 2025, il revient sur scène avec un show incroyable. Ce sera l’occasion de (re)découvrir ses plus grands titres : Ciel, Ninao, Parisienne, Air Force Blanche, Spider, Sois pas timide, Appelle ta copine… THEODORAC’est le véritable phénomène de la nouvelle scène française ! Elle embrasera la scène du festival de Poupet pour un concert à ne surtout pas manquer. Seule date à des centaines de kilomètres, c’est une occasion unique pour tous les fans de la région et des alentours de la voir en live cet été. Elle a choisi Poupet pour offrir un show incandescent, mêlant hip-hop, sonorités afro et musique électronique. L2B L2B, c’est trois amis d’enfance, IDS, KLN et D2, qui ont rapidement fait évoluer leur trio au-delà d’une simple histoire d’amitié. Forts de leur identité de quartier et de leur énergie de jeunes autodidactes, ils s’imposent petit à petit sur la scène rap française, entre sonorités actuelles et textes qui racontent leur quotidien.LA MANO 1.9 La Mano 1.9, rappeur parisien du 19ème, à l’énergie imparable sur scène, s’est rapidement imposé comme l’un des nouveaux visages incontournables du rap français ! Celui qui ouvrira la soirée du 22 juillet mettra d’emblée le feu au public, fixant d’office la barre très haut. A ne pas manquer !

LA CLAIRIERE DU BOIS CHABOT ZI DU BOIS CHABOT 85290 St Laurent Sur Sevre 85