Festival de Printemps Barr

Festival de Printemps Barr samedi 30 août 2025.

Festival de Printemps

26 Rue Paul Degermann Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 16:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Venez nombreux découvrir la richesse de la culture turque et française à travers la musique, la gastronomie, et de nombreuses animations conviviales pour petits et grands !

L’Association Culturelle Franco-Turque de Barr a le plaisir de vous inviter à son Festival de Printemps !

Venez nombreux découvrir la richesse de la culture turque et française à travers la musique, la gastronomie, et de nombreuses animations conviviales pour petits et grands !

Un moment de partage et de fête à ne pas manquer ! Ambiance chaleureuse garantie ! 0 .

26 Rue Paul Degermann Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 92 18 48 acftbarr@outlook.fr

English :

Come and discover the richness of Turkish and French culture through music, gastronomy and a host of fun events for young and old!

German :

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie den Reichtum der türkischen und französischen Kultur durch Musik, Gastronomie und zahlreiche gesellige Veranstaltungen für Groß und Klein!

Italiano :

Venite a scoprire la ricchezza della cultura turca e francese attraverso la musica, la gastronomia e una serie di attività divertenti per grandi e piccini!

Espanol :

Venga a descubrir la riqueza de las culturas turca y francesa a través de la música, la gastronomía y un sinfín de actividades lúdicas para grandes y pequeños

L’événement Festival de Printemps Barr a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme du pays de Barr