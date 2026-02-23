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Festival de printemps Bergères

Festival de printemps Bergères

Festival de printemps Bergères lundi 1 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 10200 Bergères

Département : Aube

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 12 Tarif de base plein tarif

Bergères

Festival de printemps

Eglise Bergères Aube

Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 19:00:00
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

Concert de flûte de Samuel Casal avec la participation des enfants du RPI du Landion.

Tarifs:
– tarif plein: 12€
– tarif réduit (membres de l’association, habitants de la commune du concert): 6€ 12  .

Eglise Bergères 10200 Aube Grand Est +33 6 74 24 94 04 

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English :

L’événement Festival de printemps Bergères a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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