Festival de printemps Bergères
Festival de printemps Bergères lundi 1 juin 2026.
Bergères
Festival de printemps
Eglise Bergères Aube
Tarif : – – Eur
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 19:00:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Concert de flûte de Samuel Casal avec la participation des enfants du RPI du Landion.
Tarifs:
– tarif plein: 12€
– tarif réduit (membres de l’association, habitants de la commune du concert): 6€ 12 .
Eglise Bergères 10200 Aube Grand Est +33 6 74 24 94 04
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English :
L’événement Festival de printemps Bergères a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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