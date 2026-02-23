Bergères

Festival de printemps

Eglise Bergères Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 19:00:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Concert de flûte de Samuel Casal avec la participation des enfants du RPI du Landion.

Tarifs:

– tarif plein: 12€

– tarif réduit (membres de l’association, habitants de la commune du concert): 6€ 12 .

Eglise Bergères 10200 Aube Grand Est +33 6 74 24 94 04

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English :

L’événement Festival de printemps Bergères a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne