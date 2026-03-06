Festival de printemps Chaource
Festival de printemps Chaource mardi 2 juin 2026.
Festival de printemps
Eglise Saint Jean-Baptiste Chaource Aube
Mardi 2 juin CHAOURCE Festival de printemps. A 19h dans l’église Saint Jean-Baptiste.
Les élèves de l’école primaire de Chaource. Récital d’Emmanuel Culcasi, organiste.
