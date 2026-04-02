Festival de Printemps du Chemin de Fer réel et du modèle réduit Oignies
Festival de Printemps du Chemin de Fer réel et du modèle réduit Oignies samedi 11 avril 2026.
Oignies
Festival de Printemps du Chemin de Fer réel et du modèle réduit
60 rue Emile Zola Oignies Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Idée de sortie !
A l’occasion du lancement de la saison 2026, le CMCF Oignies, Centre de la Mine et du Chemin de Fer. l’ACAPF et les Amis de la Mine organisent un festival de printemps. .
60 rue Emile Zola Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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Ideas for outings!
L’événement Festival de Printemps du Chemin de Fer réel et du modèle réduit Oignies a été mis à jour le 2025-12-27 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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