Festival de Printemps F. Aguessy, Vinh Pham et Jacques Bernaert Saint-Léger-sous-Margerie

Festival de Printemps F. Aguessy, Vinh Pham et Jacques Bernaert

Eglise Saint-Léger-sous-Margerie Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La 3e édition du Festival de Printemps aura lieu du 31 mai au 6 juin 2026. Le Festival de Printemps propose des concerts de musique classique dans des lieux patrimoniaux parfois méconnus, révélés par la lumière et la symbolique du vitrail, fil conducteur du festival.

Frédéric Aguessy Lauréat des concours de Genève et Naples en 1974, de Budapest et Santander en 1976, le pianiste français Frédéric AGUESSY remporte en 1979 le 1er Grand Prix du Concours Marguerite Long-Jacques Thibaud. Cette récompense lui ouvre les portes d’une carrière internationale qui le conduira de Londres à New-York, du Japon à l’Amérique du sud et à travers la plupart des pays européens (Allemagne, Suisse, Italie, Portugal, Espagne, Pologne, Hongrie.). Ayant joué en concert avec de nombreux orchestres, il consacre une part importante de ses activités à la musique de chambre. Il participe à de nombreux festivals: Festival de piano de Yokohama (Japon), Festival des Arcs, Festival de La Roque d’Anthéron, Festival International de Montpellier et de Radio-France, Festival Estival de Paris, Festival International du Jeune Soliste d’Antibes. Disposant d’un large répertoire où la musique française tient une grande place, il crée plusieurs œuvres dont il a lui-même sollicité la composition (Etudes pour piano d’Anthony Girard, Concerto pour piano et orchestre de Max Pinchard). Il a également enregistré pour le disque des œuvres pour piano de Jehan Alain, des Transcriptions et paraphrases de Franz Liszt ainsi que les Sonates pour violon et piano d’Ernest Bloch avec Alexis Galperine. Il s’intéresse par ailleurs à la direction d’orchestre et a dirigé des œuvres pour orchestre de chambre ainsi que des œuvres pour chœur et orchestre.

Vinh Pham Vinh Pham débute le violon à 7 ans avec Françoise Roure-Chouteau et Georges Tessier et donne son premier concert en soliste à 13 ans avant d’être, à 15 ans, le plus jeune Lauréat-Finaliste jamais récompensé au Concours International de Violon TIBOR VARGA (Suisse) ainsi qu’au Concours International de Musique de Chambre G.B.VIOTTI (Italie). Son large répertoire comprend plusieurs oeuvres composées à son intention et qu’il a créées. Musicien complet et curieux de toutes les Musiques, violon-solo permanent ou invité de nombreux orchestres prestigieux, il se produit beaucoup en musique de chambre, enseigne et joue en soliste dans le monde entier. Depuis 1996, il est violon-solo (Concertmaster) permanent ou invité de nombreux orchestres prestigieux.

Jacques Bernaert Jacques Bernaert commence ses études musicales à l’âge de dix ans. Admis au Conservatoire National Supérieur de musique de Paris en 1974 dans la classe d’André Navarra, il remporte un premier Prix en 1978. La même année, il obtient son C.A de professeur de violoncelle. Il se perfectionne ensuite auprès de Paul Tortelier et Anner Bylsma. Titulaire à l’Ecole Nationale de Musique de Beauvais, il fonde en 1983 un Octuor de violoncelles avec lequel il joue MessagEsquisse de Pierre Boulez en compagnie de Mstislav Rostropovitch. Il poursuit également une carrière de soliste, jouant régulièrement les Suites pour violoncelle seul de Bach sur instrument baroque, interprétant les grands concertos du répertoire romantique, Schumann, Dvorak , Saint-Saëns, créant de nombreuses pièces de musique contemporaine telles les Interludes pour violoncelle seul d’Eric Tanguy, sans omettre la musique de chambre qu’il embrasse en trio avec piano ou quatuor à cordes. Directeur artistique des Rencontres d’Ensembles de Violoncelles de Beauvais qu’il fonde en 1993, il donne dans ce cadre des concerts avec de grands solistes internationaux comme Lluis Claret, Anner Bylsma ou Christophe Coin. En 1997, il crée le Concerto pour deux violoncelles d’Ivan Fedele avec Iseult Chuat et l’Orchestre Régional de Picardie sous la direction de Pascal Rophé.

Rendez-vous au sein de l’église Saint-Léger pour découvrir leur trio unique !

#grandsevenements2026 .

Eglise Saint-Léger-sous-Margerie 10330 Aube Grand Est aubarts10@gmail.com

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L’événement Festival de Printemps F. Aguessy, Vinh Pham et Jacques Bernaert Saint-Léger-sous-Margerie a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne