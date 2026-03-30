Festival de Printemps Jacques Bernaert

Chapelle du Château de Crespy Crespy-le-Neuf Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La 3e édition du Festival de Printemps aura lieu du 31 mai au 6 juin 2026. Le Festival de Printemps propose des concerts de musique classique dans des lieux patrimoniaux parfois méconnus, révélés par la lumière et la symbolique du vitrail, fil conducteur du festival.

Jacques Bernaert commence ses études musicales à l’âge de dix ans. Admis au Conservatoire National Supérieur de musique de Paris en 1974 dans la classe d’André Navarra, il remporte un premier Prix en 1978. La même année, il obtient son C.A de professeur de violoncelle. Titulaire à l’Ecole Nationale de Musique de Beauvais, il fonde en 1983 un Octuor de violoncelles avec lequel il joue MessagEsquisse de Pierre Boulez en compagnie de Mstislav Rostropovitch. Il poursuit également une carrière de soliste, jouant régulièrement les Suites pour violoncelle seul de Bach sur instrument baroque, interprétant les grands concertos du répertoire romantique, Schumann, Dvorak , Saint-Saëns, créant de nombreuses pièces de musique contemporaine telles les Interludes pour violoncelle seul d’Eric Tanguy, sans omettre la musique de chambre qu’il embrasse en trio avec piano ou quatuor à cordes.

Rendez-vous au sein de la chapelle du Château de Crespy-le-Neuf pour découvrir son univers.

#grandsevenements2026 .

Chapelle du Château de Crespy Crespy-le-Neuf 10500 Aube Grand Est aubarts10@gmail.com

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L’événement Festival de Printemps Jacques Bernaert Crespy-le-Neuf a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne