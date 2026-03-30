Festival de Printemps Samuel Casale

Chapelle Saint-Jean Soulaines-Dhuys Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La 3e édition du Festival de Printemps aura lieu du 31 mai au 6 juin 2026. Le Festival de Printemps propose des concerts de musique classique dans des lieux patrimoniaux parfois méconnus, révélés par la lumière et la symbolique du vitrail, fil conducteur du festival.

Musicien aux mille facettes, Samuel Casale investit les scènes du monde entier. De la musique baroque à la musique contemporaine, du piccolo à la flûte basse, il s’est produit à la Philharmonie de Paris, à la Biennale de Venise, aux Konzerthaus de Berlin et de Vienne ou encore au Uhara Hall de Kobe (Japon). Titulaire d’un Master de flûte du CNSMDP, Samuel collabore notamment avec l’Ensemble Intercontemporain et l’Orchestre du Capitole de Toulouse.

Rendez-vous au sein de la fabuleuse chapelle à pans de bois de Soulaines-Dhuys pour découvrir son talent musical.

#grandsevenements2026 .

Chapelle Saint-Jean Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est aubarts10@gmail.com

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L’événement Festival de Printemps Samuel Casale Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne