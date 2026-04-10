Festival de Printemps Urville

Urville

Festival de Printemps

Champagne Drappier Urville Aube

Tarif : – – Eur

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Dans le cadre du Festival de Printemps, le Champagne Drappier a le plaisir de vous convier à Urville le Jeudi 4 Juin pour un événement alliant musique, gastronomie et découverte œnologique.

À cette occasion, le violoncelliste Jacques Bernaert offrira un intermède musical unique au domaine. Débutant ses études à l’âge de dix ans, il intègre en 1974 le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’André Navarra, où il obtient un Premier Prix en 1978, ainsi que son Certificat d’Aptitude de professeur de violoncelle.

Titulaire à l’École Nationale de Musique de Beauvais, il fonde en 1983 un octuor de violoncelles avec lequel il interprète Messagesquisse de Pierre Boulez aux côtés de Mstislav Rostropovitch. Il mène parallèlement une carrière de soliste, interprétant notamment les Suites pour violoncelle seul de Bach sur instrument baroque, ainsi que les grands concertos du répertoire romantique (Schumann, Dvořák, Saint-Saëns).

Engagé dans la création contemporaine, il participe à la diffusion d’œuvres telles que les Interludes d’Éric Tanguy, sans délaisser la musique de chambre, qu’il pratique en trio avec piano ou en quatuor à cordes.

Au programme:

– à 14h intermède musical accompagné de petits fours, desserts signés Tony Pluot et une dégustation de champagnes Drappier, dont le Quattuor, issu de l’assemblage des quatre cépages blancs de la Champagne (Arbanne, Petit Meslier, Blanc Vrai et Chardonnay), une cuvée qui livre une musique lumineuse à quatre instruments, pour un moment rare.

– de 15h à 16h visite des caves cisterciennes du XIIe siècle

Cet événement s’adresse aux amateurs de musique, aux passionnés de gastronomie ainsi qu’à tous les curieux souhaitant découvrir l’univers du domaine dans une ambiance conviviale et élégante.

Sur réservation, places limitées. 40 .

Champagne Drappier Urville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 40 15 reception@champagne-drappier.com

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English :

L’événement Festival de Printemps Urville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne