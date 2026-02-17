Festival de rentrée de Nantes Université Halles 1&2 Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-24 16:00 – 23:59

Gratuit : oui Entrée libre Entrée libreBar et restauration sur place (payant) Etudiant

Nantes Université organise, le 24 septembre 2026, sur l’îe de Nantes, la 5? édition de son festival de rentrée : un temps fort incontournable de la vie universitaire. Pensé comme un événement festif, inclusif et fédérateur, ce rendez-vous marque le lancement de l’année universitaire. Gratuit et ouvert à l’ensemble de la communauté étudiante, le festival offre aux étudiant·es une occasion privilégiée de découvrir l’université, d’identifier ses acteurs et de rencontrer les services et associations qui animent la vie de campus.Au programme : le village vie de campus pour découvrir les associations et services de Nantes Université, une scène ouverte pour des performances artistiques étudiantes, des concerts (Attention le tapis prend feu, Treaks, Ezek), des jeux, une exposition… Et plein d’autres activités à découvrir sur place !Infos pratiques :- Save the date : jeudi 24 septembre de 16h00 à 00h00- Evénement ouvert à toute la communauté étudiante- Obligatoire pour accéder au site : carte étudiante, professionnelle ou attestation justifiant de votre statut- Entrée : au croisement de la rue Arthur III et de l’allée Niki de St Phalle (à Nantes)Ca se passe aussi le 17 septembre à Saint-Nazaire et le 29 septembre à La Roche-sur-Yon !

Halles 1&2 Nantes 44262



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