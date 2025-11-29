Festival de Rocamadour: Media Vita

Gramat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Avec son nouveau programme, l’Ensemble la Sportelle poursuit sa collaboration avec le chef et compositeur britannique Owain Park, qui en signe la conception et la direction musicale

Avec son nouveau programme, l’Ensemble la Sportelle poursuit sa collaboration avec le chef et compositeur britannique Owain Park, qui en signe la conception et la direction musicale. Ensemble, la thématique de la passion et de l’espoir à travers une sélection d’œuvres sacrées allant du chant grégorien aux créations contemporaines.

Ce programme, qui mêle avec une intelligence rare les œuvres de la Renaissance et celles de la création contemporaine, promet une expérience de concert unique, intense et saisissante. Au cœur de ce programme explorant la thématique de la mort mais aussi de l’espoir, Media vita de Kerensa Briggs, inspirée d’une antienne grégorienne du XIe siècle, déploie une méditation bouleversante sur la fragilité de la vie et l’espérance du salut. Autour de cette pièce centrale, Owain Park réunit des joyaux de la polyphonie ancienne Obrecht, Byrd, Victoria, Gesualdo, et des pages contemporaines d’une profonde beauté Górecki, Łukaszewski, McDonald, McKevitt, Pärt. En confrontant la densité du contrepoint de la Renaissance à la pureté des harmonies contemporaines, ce programme tisse un dialogue vibrant entre passé et présent, où chaque œuvre devient une étape d’un voyage sonore et spirituel d’une intensité rare, où la musique transcende le temps pour toucher l’âme au plus intime. .

Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

With its new program, Ensemble la Sportelle continues its collaboration with British conductor and composer Owain Park, who is responsible for its conception and musical direction

L’événement Festival de Rocamadour: Media Vita Gramat a été mis à jour le 2025-11-29 par OT Vallée de la Dordogne