Festival de Rocamadour: Saintes Maries par l’Ensemble La Sportelle Gramat

Ce programme rend hommage aux deux figures féminines majeures des Évangiles Marie, mère de Jésus, et Marie-Madeleine, source d’inspiration inépuisable pour les compositeurs de la Renaissance

Le fil de ce concert se construit tout d’abord dans l’évocation des larmes de la Vierge Marie devant la Croix et celle de Marie-Madeleine devant le tombeau

Le fil de ce concert se construit tout d’abord dans l’évocation des larmes de la Vierge Marie devant la Croix et celle de Marie-Madeleine devant le tombeau. Cette première partie fait entendre les plus belles pages des polyphonies italiennes et espagnoles de la Renaissance, notamment les sublimes Versa est in luctum de Lobo ou bien le Crucifixus de Lotti et le somptueux Miserere d’Allegri

Après la grande Missa Salve Regina de Victoria à 8 voix, les polyphonies spatialisées à 4, 6 et 8 voix alternent avec de belles antiennes grégoriennes .

This program pays tribute to the two major female figures of the Gospels: Mary, mother of Jesus, and Mary Magdalene, an inexhaustible source of inspiration for Renaissance composers

The thread of this concert begins with the evocation of the Virgin Mary?s tears before the Cross and Mary Magdalene?s tears before the tomb

