Festival de rue en mai fête ce qu'il te plait – Jussy, 18 mai 2025 11:00, Jussy.

Festival de rue en mai fête ce qu'il te plait Place Tinceau Jussy Moselle

Dimanche 2025-05-18 11:00:00

2025-05-18 23:59:00

2025-05-18

2025-05-19

Festival de Rue dans les communes de Jussy et de Ste-Ruffine.

Déambulation de la Batterie Fanfare d’Augny, de la musique avec Old Kid’s et Los Hermanos Locos, Quentin danse Michaël, le cirque Stefano, les jeux anciens en bois, le château gonflable, le maquillage, le jeu de piste, l’exposition de peintures, les Alpines Renault, les Harley Davidson, le concours de Pétanque.

Restauration et buvette.

Manifestation organisée par les associations des deux villages et soutenue par les communes de Jussy et de Sainte-Ruffine.Tout public

Place Tinceau

Jussy 57130 Moselle Grand Est +33 6831278240

English :

Street Festival in the communes of Jussy and Ste-Ruffine.

Augny brass band, music with Old Kid’s and Los Hermanos Locos, Quentin danse Michaël, Stefano circus, old wooden games, bouncy castle, face painting, treasure hunt, painting exhibition, Renault Alpines, Harley Davidsons, Pétanque competition.

Catering and refreshments.

Event organized by the associations of the two villages and supported by the communes of Jussy and Sainte-Ruffine.

German :

Straßenfestival in den Gemeinden Jussy und Ste-Ruffine.

Umzug der Batterie Fanfare von Augny, Musik mit Old Kid’s und Los Hermanos Locos, Quentin tanzt Michaël, Zirkus Stefano, alte Holzspiele, Hüpfburg, Kinderschminken, Schnitzeljagd, Gemäldeausstellung, Renault-Alpine, Harley Davidson, Boule-Wettbewerb.

Verpflegung und Erfrischungsstände.

Veranstaltung, die von den Vereinen der beiden Dörfer organisiert und von den Gemeinden Jussy und Sainte-Ruffine unterstützt wird.

Italiano :

Festival di strada nei comuni di Jussy e Ste-Ruffine.

Una sfilata della banda di Augny, musica con Old Kid’s e Los Hermanos Locos, Quentin danse Michaël, il circo Stefano, vecchi giochi in legno, un castello gonfiabile, pittura del viso, una caccia al tesoro, una mostra di quadri, Renault Alpine, Harley Davidson e una gara di pétanque.

Catering e rinfreschi.

Evento organizzato dalle associazioni dei due villaggi e sostenuto dai comuni di Jussy e Sainte-Ruffine.

Espanol :

Festival callejero en los municipios de Jussy y Ste-Ruffine.

Desfile de la banda de música de Augny, música con Old Kid’s y Los Hermanos Locos, Quentin danse Michaël, el circo de Stefano, juegos antiguos de madera, castillo hinchable, pintura de caras, búsqueda del tesoro, exposición de cuadros, Renault Alpines, Harley Davidsons y competición de petanca.

Catering y refrescos.

Evento organizado por las asociaciones de los dos pueblos y apoyado por los municipios de Jussy y Sainte-Ruffine.

