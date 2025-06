F’ESTIVAL DE RUSSOL ! PATIN COUFFIN / MAQX GRAND, BAL OCCITAN Laure-Minervois 3 août 2025 16:30

Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03 16:30:00

fin : 2025-08-03 23:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Pour sa 4ème édition, l’association Minervois, Music and More a décidé de lancer un vrai festival pendant quatre jours au Domaine de Russol à Laure-Minervois.

Au programme, 6 concerts nocturnes, mais également de nombreuses animations et stands pour les grands et les petits en fin d’après-midi !

16h30 animations

19h30 diner

21h30 concerts.

Patin Couffin :

Au début on voulait jouer les musiques Trad de Lodève…

Mais il m’a dit j’en connais une super de Montpellier . Ah, et celle de la petite Camargue, la festa dau vilage ? Et puis un rondeau parce que quand même. .. Mais on va pas faire un bal sans bourrée non ? Bon, à y être faisons aussi la valse de Louis Sclavis et les compos des copains qui nous plaisent. Bref, surtout ne pas résister à l’attrait de toutes ces musiques à danser du pays d’oc qui rejaillissent de partout.

Avec un accordéon qui vrombit, une clarinette qui encanaille, une bombe qui balance et les voix qui chantent la langue d’oc, Bruno Sentou, Mathieu Vies et Aimé Brees impulsent le Bal Patin Couffin, attachez vos souliers

MAQX :

Arundo fa lo revolum

C’est le début de la fin. On est toutes et tous d’accord. Mais si cette fin pouvait durer éternellement…

Le bourdon infini, dans un chuintement harmonique de plénitude, rattrape la basse disco dans son impossible désuétude. Le pied contre la planche à l’unisson du kick, dans un universalisme sonore beethovenien, syncrétise l’essentialité des mélodies traditionnelles et la multitude complexe de ses modes. Arpégiations synthétiques et ornementations cornemuseuses cultivent la même illusion de matière vibrante. La surface est rocambolesque et humble, la profondeur épique et véritable. C’est un hommage au passé présent futur des musiques traditionnelles dans leur grande complexité et dans une immense décomplexitude.

Maxence Camelin et Henri Maquet mettent en scène divers scénarios musicaux élaborés autour de leurs recherches artistiques en quête d’une musique traditionnelle post-apocalyptique. Expériences sonores à base de rencontres instrumentales inattendues instruments traditionnels et machines électroniques cohabitent dans l’univers musical du 3e millénaire.

La rencontre du duo est tout d’abord patrimoniale. Par une passion commune pour la diversité des timbres et la richesse des savoir-faire qui les construisent, Henri Maquet et Maxence Camelin partagent l’exploration organologique des répertoires des pays d’Oc. Les anches, les modes, les couleurs des tempéraments et le caractère des thèmes sont leur matière quotidienne patrimoniale autant qu’expérimentale. L’univers de la danse et du bal leur donne des mouvements, grooves et accents à partager. Les accents des corps qui se meuvent, bruts ou raffinés, assemblent la matière musicale en un flot homogène et imparable d’où surgissent inventions et rengaines ancestrales. Enfants d’un XXe siècle déjà bien avancé, ils emportent avec eux dans le 3e millénaire les références sonores du disco et des beats électro originels, le groove du funk et les transes ressuscitées des musiques psychédéliques.

Tous les ingrédients sont réunis et la potion magique opère les musiques traditionnelles gonflées d’une force herculéenne déboulent avec leur panthéon de musiques populaires, orales, hertziennes ou numériques et renversent la scène dans un univers parallèle où seuls ceux qui dansent ont survécu.

Maxence Camelin, bodega (cornemuse de la Montagne Noire), hautbois populaires, cabrette, flûte à coulisse, chant ; Henri Maquet, synthétiseurs, machines, guitarron, chant.

Laure-Minervois 11800 Aude Occitanie +33 6 19 65 58 82 infos@russol.fr

English :

For its 4th edition, the Minervois, Music and More association has decided to launch a real festival over four days at the Domaine de Russol in Laure-Minervois.

The program includes 6 evening concerts, as well as a host of events and stands for young and old alike in the late afternoon!

4:30 pm: entertainment

7:30pm: dinner

9:30pm: concerts.

Patin Couffin :

At first we wanted to play Trad music from Lodève?

But he said « I know a great one from Montpellier ». Ah, and the one from the little Camargue, la festa dau vilage? And then a rondeau, because … But we can’t have a ball without a bourrée, can we? Well, while we’re at it, let’s do Louis Sclavis’s waltz and some of our friends’ tunes. In short, we can’t resist the lure of all that danceable music from the Pays d’Oc that’s springing up everywhere.

Bruno Sentou, Mathieu Vies and Aimé Brees bring the Bal Patin Couffin to life with a whirring accordion, a slinky clarinet, a swinging bombshell and vocals that sing the language of the Oc region. So strap on your shoes!

MAQX :

Arundo fa lo revolum

It’s the beginning of the end. We all agree. But what if the end could go on forever?

The infinite drone, in a harmonic hiss of plenitude, catches up with the disco bass in its impossible obsolescence. The foot against the board in unison with the kick, in a Beethovenian universalism of sound, syncretizes the essentiality of traditional melodies and the complex multitude of their modes. Synthetic arpeggiations and bagpipe ornamentation cultivate the same illusion of vibrating matter. The surface is rocky and humble, the depth epic and true. It’s a tribute to the past, present and future of traditional music, in all its complexity and immense simplicity.

Maxence Camelin and Henri Maquet stage a variety of musical scenarios based on their artistic research into post-apocalyptic traditional music. Sound experiments based on unexpected instrumental encounters: traditional instruments and electronic machines cohabit in the musical universe of the 3rd millennium.

The duo?s encounter is first and foremost a heritage one. Henri Maquet and Maxence Camelin share a passion for the diversity of timbres and the richness of the know-how that goes into building them, as they explore the organological repertoires of the Pays d?Oc. Reeds, fashions, temperamental colors and the character of themes are their daily material, as much heritage as experimental. The world of dance and ballroom gives them movements, grooves and accents to share. The accents of the bodies that move, raw or refined, assemble the musical material into a homogeneous, unstoppable flow from which emerge inventions and ancestral refrains. Children of a 20th century already well advanced, they carry with them into the 3rd millennium the sound references of disco and original electro beats, the groove of funk and the resurrected trances of psychedelic music.

All the ingredients are brought together, and the magic potion works: traditional music, inflated with a Herculean strength, bursts onto the scene with its pantheon of popular, oral, hertzian or digital music, turning the stage upside down in a parallel universe where only those who dance have survived.

Maxence Camelin, bodega (Montagne Noire bagpipes), oboe, cabrette, slide flute, vocals; Henri Maquet, synthesizers, machines, guitarron, vocals.

German :

Ausgabe hat der Verein Minervois, Music and More beschlossen, vier Tage lang ein richtiges Festival auf der Domaine de Russol in Laure-Minervois zu veranstalten.

Auf dem Programm stehen 6 Nachtkonzerte, aber auch zahlreiche Animationen und Stände für Groß und Klein am späten Nachmittag!

16.30 Uhr: Animationen

19.30 Uhr: Abendessen

21.30 Uhr: Konzerte.

Patin Couffin :

Am Anfang wollten wir Trad-Musik aus Lodève spielen?

Aber er sagte mir: « Ich kenne eine tolle aus Montpellier ». Ah, und die aus der kleinen Camargue, la festa dau vilage? Und ein Rondeau, denn immerhin… … Aber wir werden doch keinen Ball ohne Bourrée machen, oder? Wenn wir schon dabei sind, sollten wir auch den Walzer von Louis Sclavis und die Kompositionen von Freunden, die uns gefallen, spielen. Kurz gesagt, wir sollten uns nicht gegen die Anziehungskraft der Tanzmusik aus dem Pays d’Oc wehren, die überall zu hören ist.

Mit einem Akkordeon, das dröhnt, einer Klarinette, die zündet, einer Bombe, die swingt, und Stimmen, die die Sprache des Okzidents singen, impulsieren Bruno Sentou, Mathieu Vies und Aimé Brees den Bal Patin Couffin, binden Sie Ihre Schuhe fest

MAQX :

Arundo fa lo revolum

Das ist der Anfang vom Ende. Wir sind uns alle einig. Aber was, wenn das Ende ewig dauern könnte?

Die unendliche Hummel, in einem harmonischen Flüstern der Fülle, holt den Disco-Bass in seiner unmöglichen Veraltetheit ein. Der Fuß auf dem Brett im Einklang mit dem Kick, in einem beethovenschen Klanguniversalismus, synkretisiert die Essenz der traditionellen Melodien und die komplexe Vielfalt ihrer Modi. Synthetische Arpeggiationen und Dudelsack-Ornamente kultivieren dieselbe Illusion von vibrierender Materie. Die Oberfläche ist rockig und bescheiden, die Tiefe episch und wahrhaftig. Es ist eine Hommage an die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der traditionellen Musik in ihrer großen Komplexität und in einer immensen Lockerheit.

Maxence Camelin und Henri Maquet inszenieren verschiedene musikalische Szenarien, die sich um ihre künstlerischen Recherchen auf der Suche nach einer postapokalyptischen traditionellen Musik ranken. Klangexperimente auf der Grundlage unerwarteter instrumentaler Begegnungen: traditionelle Instrumente und elektronische Maschinen koexistieren in der musikalischen Welt des dritten Jahrtausends.

Die Begegnung des Duos ist in erster Linie eine patrimoniale. Henri Maquet und Maxence Camelin teilen ihre Leidenschaft für die Vielfalt der Klangfarben und den Reichtum der Fertigkeiten, mit denen sie hergestellt werden, in der organologischen Erforschung der Repertoires der Länder des Okzidents. Die Rohrblätter, die Modi, die Farben der Temperamente und der Charakter der Themen sind ihr tägliches Material, das sowohl patrimonial als auch experimentell ist. Die Welt des Tanzes und des Balls gibt ihnen Bewegungen, Grooves und Akzente, die sie mit anderen teilen können. Die Akzente der sich bewegenden Körper, roh oder raffiniert, fügen das musikalische Material zu einem homogenen und unaufhaltsamen Fluss zusammen, aus dem Erfindungen und althergebrachte Melodien hervorgehen. Als Kinder des 20. Jahrhunderts nehmen sie die Klangreferenzen der Disco und der ursprünglichen Elektrobeats, den Groove des Funk und die wiederbelebte Trance der psychedelischen Musik mit ins dritte Jahrtausend.

Alle Zutaten sind vereint und der Zaubertrank wirkt: Die mit herkulischer Kraft aufgeblähten traditionellen Musikrichtungen stürmen mit ihrem Pantheon aus populärer, mündlicher, terrestrischer oder digitaler Musik herein und stürzen die Szene in ein Paralleluniversum, in dem nur die Tänzer überlebt haben.

Maxence Camelin, Bodega (Dudelsack aus der Montagne Noire), Volksoboen, Cabrette, Zugflöte, Gesang; Henri Maquet, Synthesizer, Maschinen, Gitarron, Gesang.

Italiano :

Per la sua quarta edizione, l’associazione Minervois, Music and More ha deciso di lanciare un vero e proprio festival di quattro giorni presso il Domaine de Russol a Laure-Minervois.

Il programma prevede 6 concerti serali, oltre a una serie di eventi e bancarelle per grandi e piccini nel tardo pomeriggio!

16.30: intrattenimento

19.30: cena

21.30: concerti.

Patin Couffin :

All’inizio volevamo suonare la musica Trad di Lodève?

Ma lui ha detto: « Ne conosco una grande di Montpellier ». E quella della piccola Camargue, la festa dau vilage? E poi un rondeau, perché in fondo… Ma non si può avere un ballo senza una bourrée, no? E già che ci siamo, facciamo anche il valzer di Louis Sclavis e alcuni dei preferiti dei nostri amici. Insomma, non resistete al richiamo di tutta la musica ballabile del Pays d?

Bruno Sentou, Mathieu Vies e Aimé Brees fanno rivivere il Bal Patin Couffin con una fisarmonica vorticosa, un clarinetto sferragliante, una bomba swingante e voci che cantano la lingua d’oc. Allacciate le scarpe!

MAQX :

Arundo fa lo revolum

È l’inizio della fine. Siamo tutti d’accordo. Ma se la fine potesse continuare per sempre?

Il drone infinito, in un sibilo armonico di pienezza, raggiunge il basso da discoteca nella sua impossibile obsolescenza. Il piede contro la tavola all’unisono con il calcio, in un universalismo sonoro beethoveniano, sincronizza l’essenzialità delle melodie tradizionali e la complessa moltitudine dei loro modi. Arpeggi sintetici e ornamenti di cornamusa coltivano la stessa illusione di materia vibrante. La superficie è rocciosa e umile, la profondità epica e vera. È un omaggio al passato, al presente e al futuro della musica tradizionale, in tutta la sua complessità e immensa libertà.

Maxence Camelin e Henri Maquet mettono in scena diversi scenari musicali basati sulla loro ricerca artistica sulla musica tradizionale post-apocalittica. Esperimenti sonori basati su incontri strumentali inaspettati: strumenti tradizionali e macchine elettroniche convivono nell’universo musicale del terzo millennio.

L’incontro del duo è prima di tutto un incontro di eredità. Henri Maquet e Maxence Camelin condividono la passione per la diversità dei timbri e la ricchezza delle competenze che li caratterizzano, esplorando l’organologia dei repertori del Pays d’Oc. Le ance, le mode, i colori dei temperamenti e il carattere dei temi fanno parte del loro patrimonio quotidiano e sperimentale. L’universo della danza e della musica da sala offre loro movimenti, ritmi e accenti da condividere. Gli accenti dei corpi che si muovono, grezzi o raffinati, assemblano il materiale musicale in un flusso omogeneo e inarrestabile da cui emergono invenzioni e ritornelli ancestrali. Figli di un Novecento già avanzato, portano con sé nel Terzo Millennio i riferimenti sonori della disco e gli originali electro beat, il groove del funk e le trance resuscitate della musica psichedelica.

Tutti gli ingredienti vengono riuniti e la pozione magica funziona: la musica tradizionale, gonfiata con forza erculea, irrompe sulla scena con il suo pantheon di musica popolare, orale, radiofonica e digitale, capovolgendo il palcoscenico in un universo parallelo dove solo chi balla è sopravvissuto.

Maxence Camelin, bodega (cornamusa della Montagne Noire), oboi popolari, cabrette, flauto dolce, voce; Henri Maquet, sintetizzatori, macchine, guitarron, voce.

Espanol :

Para su 4ª edición, la asociación Minervois, Música y Más ha decidido lanzar un auténtico festival durante cuatro días en el Domaine de Russol, en Laure-Minervois.

El programa incluye 6 conciertos nocturnos y, por la tarde, numerosas actividades y puestos de venta para grandes y pequeños

16.30 h: espectáculo

19.30 h: cena

21.30 h: conciertos.

Patin Couffin :

Al principio queríamos tocar música tradicional de Lodève..

Pero él dijo: « Conozco una muy buena de Montpellier ». ¿Y la de la pequeña Camarga, la festa dau vilage? Y luego un rondeau, porque después de todo… Pero no se puede tener un baile sin una bourrée, ¿verdad? Bueno, ya que estamos, hagamos también el vals de Louis Sclavis y las composiciones de los amigos que nos gustan. En resumen, no se resista a la atracción de toda esa música bailable del Pays d?

Bruno Sentou, Mathieu Vies y Aimé Brees dan vida al Bal Patin Couffin con un acordeón chirriante, un clarinete escurridizo, una bomba de swing y voces que cantan el idioma de los Oc?s. ¡Abróchense los zapatos!

MAQX :

Arundo fa lo revolum

Es el principio del fin. Todos estamos de acuerdo. Pero, ¿y si el final pudiera ser eterno?

El zumbido infinito, en un siseo armónico de plenitud, alcanza al bajo discotequero en su obsolescencia imposible. El pie contra la tabla al unísono con la patada, en un universalismo sonoro beethoveniano, sincretiza la esencialidad de las melodías tradicionales y la compleja multitud de sus modos. Los arpegios sintéticos y la ornamentación de la gaita cultivan la misma ilusión de materia vibrante. La superficie es rocosa y humilde, la profundidad épica y verdadera. Es un homenaje al pasado, presente y futuro de la música tradicional, en toda su complejidad e inmensa libertad.

Maxence Camelin y Henri Maquet ponen en escena varios escenarios musicales basados en su investigación artística sobre la música tradicional postapocalíptica. Experimentos sonoros basados en encuentros instrumentales inesperados: instrumentos tradicionales y máquinas electrónicas cohabitan en el universo musical del 3er milenio.

El encuentro del dúo es ante todo patrimonial. Henri Maquet y Maxence Camelin comparten la pasión por la diversidad de los timbres y la riqueza de los oficios que intervienen en su fabricación, mientras exploran la organología de los repertorios del Pays d’Oc. Las cañas, las modas, los colores de los temperamentos y el carácter de los temas forman parte tanto de su patrimonio cotidiano como experimental. El mundo de la danza y de la música de salón les proporciona movimientos, surcos y acentos para compartir. Los acentos de los cuerpos que se mueven, crudos o refinados, ensamblan el material musical en un flujo homogéneo e imparable del que surgen invenciones y estribillos ancestrales. Hijos de un siglo XX ya muy avanzado, llevan consigo al tercer milenio las referencias sonoras de la música disco y los ritmos electro originales, el groove del funk y los trances resucitados de la música psicodélica.

Todos los ingredientes se juntan y la poción mágica funciona: la música tradicional, inflada con fuerza hercúlea, irrumpe en escena con su panteón de músicas populares, orales, radiofónicas y digitales, convirtiendo el escenario en un universo paralelo en el que sólo han sobrevivido los que bailan.

Maxence Camelin, bodega (gaita de la Montagne Noire), oboes populares, cabrette, flauta de corredera, voz; Henri Maquet, sintetizadores, máquinas, guitarrón, voz.

