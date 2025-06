Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Atelier autour des Arst du Cirque Saint-Céré 11 juillet 2025 11:00

Lot

Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Atelier autour des Arst du Cirque Jardin public Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 11:00:00

fin : 2025-07-12 12:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Art Rue édition 2025 avec terry de l’Asociation l’Oiseau de passage

Tout public

– Vendredi à dimanche, 15h30-17h .

Jardin public

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 33 10 02 83 saintceredanslartrue@gmail.com

English :

Art Rue edition 2025: with Terry from Asociation l’Oiseau de passage

All audiences

German :

Art Rue Ausgabe 2025: mit terry von der Asociation l’Oiseau de passage

Alle Zuschauer

Italiano :

Art Rue 2025: con Terry dell’Asociation l’Oiseau de passage

Tutti i pubblici

Espanol :

Art Rue 2025: con Terry de la Asociación l’Oiseau de passage

Todos los públicos

L’événement Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Atelier autour des Arst du Cirque Saint-Céré a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Vallée de la Dordogne