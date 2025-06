Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Atelier d’arts graphiques autour du vélo Saint-Céré 11 juillet 2025 10:00

Atelier créatif pour tous fabrication de sculptures à partir de pièces de vélos. Encadré par Laetitia Caraud et les Ateliers Bohèmes.

– Vendredi à dimanche, 10h-12h .

Jardin public

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 33 10 02 83 saintceredanslartrue@gmail.com

English :

Art Rue edition 2025 :

Creative workshop for all: making sculptures from bicycle parts. Supervised by Laetitia Caraud and Ateliers Bohèmes.

German :

Art Rue Ausgabe 2025 :

Kreativ-Workshop für alle: Herstellung von Skulpturen aus Fahrradteilen. Betreut von Laetitia Caraud und den Ateliers Bohèmes.

Italiano :

Art Rue edizione 2025:

Laboratorio creativo per tutti: realizzazione di sculture con pezzi di bicicletta. Condotto da Laetitia Caraud e Ateliers Bohèmes.

Espanol :

Art Rue edición 2025 :

Taller creativo para todos: realización de esculturas a partir de piezas de bicicleta. Impartido por Laetitia Caraud y Ateliers Bohèmes.

