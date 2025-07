Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Spectacle Etrange.R Cie Terre à plumes Saint-Céré

Place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-07-11 17:30:00

fin : 2025-07-11 18:15:00

2025-07-11 2025-07-12

Duo chorégraphié mêlant danse contemporaine, musique et cirque pour questionner notre rapport à l’autre.

– Vendredi 11 juillet 17h30 Samedi 12 juillet 11h .

Place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 33 10 02 83 saintceredanslartrue@gmail.com

A choreographed duet combining contemporary dance, music and circus to question our relationship with others.

Choreografiertes Duo, das zeitgenössischen Tanz, Musik und Zirkus miteinander verbindet, um unsere Beziehung zu anderen Menschen zu hinterfragen.

Un duetto coreografato che unisce danza contemporanea, musica e circo per interrogarsi sul nostro rapporto con gli altri.

Un dúo coreografiado que combina danza contemporánea, música y circo para cuestionar nuestra relación con los demás.

