Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Théâtre Leïla Cie du Siècle Saint-Céré

Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Théâtre Leïla Cie du Siècle

Place de l’Église Saint-Céré Lot

Récit initiatique burlesque d’une jeune femme inspirée par Bruce Lee qui part à la recherche de sa « base liquide ».

– Vendredi 11 juillet 15h

– Dimanche 13 juillet 11h .

Place de l’Église Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 33 10 02 83 saintceredanslartrue@gmail.com

A burlesque tale of initiation as a young woman inspired by Bruce Lee sets out to find her « liquid base ».

Burleske Initiationsgeschichte einer jungen Frau, die von Bruce Lee inspiriert wurde und sich auf die Suche nach ihrer « flüssigen Basis » begibt.

Un racconto burlesco di iniziazione di una giovane donna ispirata a Bruce Lee che parte alla ricerca della sua « base liquida ».

Un relato burlesco de iniciación de una joven inspirada en Bruce Lee que parte en busca de su « base líquida ».

