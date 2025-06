Festival de Saint-Céré dans l’Art-Rue Typhus Bronx en spectacle de rue Saint-Céré 11 juillet 2025 21:00

Festival de Saint-Céré dans l'Art-Rue Typhus Bronx en spectacle de rue Saint-Céré

11 juillet 2025 21:00

22:30

Art Rue édition 2025 La petite histoire qui va te faire flipper ( tellement qu’elle fait peur …)

Spectacle en plein air mêlant humour noir, théâtre et provocation par le personnage de Typhus Bronx.

Spectacle de clown caustique librement inspiré des contes des frères Grimm, déconseillé aux moins de 12 ans.

Représentation dans les rues du centre. Tarif : 25€

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 33 10 02 83 saintceredanslartrue@gmail.com

English :

Art Rue edition 2025 The little story that’ll freak you out (so much so that it’s scary …)

Open-air show mixing black humor, theater and provocation by the character of Typhus Bronx.

A caustic clown show freely inspired by the Grimm brothers’ fairy tales, not recommended for children under 12.

German :

Art Rue Ausgabe 2025 Die kleine Geschichte, die dich zum Ausflippen bringen wird (so sehr, dass sie dir Angst macht …)

Open-Air-Show, die schwarzen Humor, Theater und Provokation durch die Figur des Typhus Bronx vereint.

Eine ätzende Clownshow frei nach den Märchen der Brüder Grimm, nicht empfohlen für Kinder unter 12 Jahren.

Italiano :

Art Rue edizione 2025 La piccola storia che vi farà impazzire (tanto da farvi paura…)

Uno spettacolo all’aperto che unisce umorismo nero, teatro e provocazione del personaggio di Typhus Bronx.

Uno spettacolo di clown caustico liberamente ispirato alle fiabe dei fratelli Grimm, sconsigliato ai minori di 12 anni.

Espanol :

Art Rue edición 2025 La pequeña historia que te va a asustar (tanto que da miedo…)

Un espectáculo al aire libre que combina humor negro, teatro y provocación de la mano del personaje de Tifus Bronx.

Un espectáculo de clown cáustico inspirado libremente en los cuentos de los hermanos Grimm, no recomendado para menores de 12 años.

