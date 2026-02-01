Festival de Science-fiction Les Mycéliades – Ciné-rencontre Take Shelter Coutances

Festival de Science-fiction Les Mycéliades – Ciné-rencontre Take Shelter

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:15:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Festival LES MYCÉLIADES 2026 du 31 janvier au 15 février.

Animations, projections, rencontres, exposition sont au programme au cinéma Le Long-courT et à la bibliothèque de Coutances. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

