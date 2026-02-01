Festival de Science-fiction Les Mycéliades Soirée jeu de rôle Coutances
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06
2026-02-06
Festival LES MYCÉLIADES 2026 du 31 janvier au 15 février
Animations, projections, rencontres, exposition sont au programme au cinéma Le Long-courT et à la bibliothèque de Coutances. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
