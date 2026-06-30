Informations pratiques

Socourt

Festival de Socourt concert « Glen Road Trio »

Eglise Socourt Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Glen Road Trio est composé notamment de Gaël Rutkowski, qui compte parmi les meilleurs joueurs d’uilleann pipe.

la soirée se poursuivra à 21h par un bal folk animé en première partie par le groupe Trad Accor et en seconde partie par Gallica.

Restauration sur place pizzas cuites au feu de bois à 10 € ou saucisse et frites pour 7 €Tout public

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Eglise Socourt 88130 Vosges Grand Est +33 6 03 16 16 50 jean-luc.martinet0713@orange.fr

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English :

The Glen Road Trio features, among others, Ga%EBl Rutkowski, who is considered one of the best uilleann pipe players.

The evening will continue at 9 p.m. with a folk dance, featuring Trad Accor as the opening act and Gallica as the headliner.

Food available on site: wood-fired pizzas for 10? or sausage and fries for 7?

L’événement Festival de Socourt concert « Glen Road Trio » Socourt a été mis à jour le 2026-06-30 par OT EPINAL ET SA REGION