Festival de Socourt concert « Glen Road Trio » Socourt
samedi 5 septembre 2026 · Socourt
Informations pratiques
Socourt
Festival de Socourt concert « Glen Road Trio »
Eglise Socourt Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 20:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Glen Road Trio est composé notamment de Gaël Rutkowski, qui compte parmi les meilleurs joueurs d’uilleann pipe.
la soirée se poursuivra à 21h par un bal folk animé en première partie par le groupe Trad Accor et en seconde partie par Gallica.
Restauration sur place pizzas cuites au feu de bois à 10 € ou saucisse et frites pour 7 €Tout public
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Eglise Socourt 88130 Vosges Grand Est +33 6 03 16 16 50 jean-luc.martinet0713@orange.fr
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English :
The Glen Road Trio features, among others, Ga%EBl Rutkowski, who is considered one of the best uilleann pipe players.
The evening will continue at 9 p.m. with a folk dance, featuring Trad Accor as the opening act and Gallica as the headliner.
Food available on site: wood-fired pizzas for 10? or sausage and fries for 7?
L’événement Festival de Socourt concert « Glen Road Trio » Socourt a été mis à jour le 2026-06-30 par OT EPINAL ET SA REGION